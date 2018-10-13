Ещё
В Сети высмеяли идею Кличко об отказе от горячей воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Все ближе к Европе». В Сети высмеяли идею Кличко об отказе от горячей воды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявление мэра Киева Виталия Кличко о необходимости отказаться от горячего водоснабжения в украинской столице рассмешило многих пользователей Сети.
Кличко предложил полностью отказаться от горячей воды в Киеве
"В Европе ведь не мылись в прошлые века", — пошутил в Twitter пользователь @serbret981.
"Отказаться от централизованного горячего водоснабжения… А Кличко все еще к земле готовится, или нас хочет в эту землю положить? Мы ни к зиме, ни к земле не готовы", — пишет @tvoia_vchitelka, намекая на одну из прошлых оговорок киевского градоначальника.
Рассуждая о подготовке к отопительному сезону, он призвал жителей украинской столицы "готовиться к земле".
"Говорят, Кличко может дать киевлянам Термос", — написал один из пользователей Facebook.
"На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой", — отметили в Twitter.
"Лучше отказаться от Кличко", — считает @PczpojfunWWlhcv.
В субботу Кличко признал, что городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети. При этом жители Европы и США подогревают воду сами с помощью котельных и бойлерных, подчеркнул мэр Киева.
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии51
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили авианосцем530
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу436
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Министр обороны Украины подал в отставку112
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение