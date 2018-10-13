«Все ближе к Европе». В Сети высмеяли идею Кличко об отказе от горячей воды

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о необходимости отказаться от горячего водоснабжения в украинской столице рассмешило многих пользователей Сети.

"В Европе ведь не мылись в прошлые века", — пошутил в Twitter пользователь @serbret981.

"Отказаться от централизованного горячего водоснабжения… А Кличко все еще к земле готовится, или нас хочет в эту землю положить? Мы ни к зиме, ни к земле не готовы", — пишет @tvoia_vchitelka, намекая на одну из прошлых оговорок киевского градоначальника.

Рассуждая о подготовке к отопительному сезону, он призвал жителей украинской столицы "готовиться к земле".

"Говорят, Кличко может дать киевлянам Термос", — написал один из пользователей Facebook.

"На очереди отказ от канализации. Украина все ближе к Европе. Средневековой", — отметили в Twitter.

"Лучше отказаться от Кличко", — считает @PczpojfunWWlhcv.

В субботу Кличко признал, что городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети. При этом жители Европы и США подогревают воду сами с помощью котельных и бойлерных, подчеркнул мэр Киева.