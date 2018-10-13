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Убийство саудовского журналиста записали «умные» часы
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СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его Apple Watch 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
«Умные» часы Apple Watch пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи записали момент его убийства, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.
По информации издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевёл часы в режим записи.
Отмечается, что смартфон синхронизировался с Apple Watch, в результате чего аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и автоматически загружена на приложение Apple iCloud.
Ранее СМИ сообщили, что Турция уведомила США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть Хашукджи.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.
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