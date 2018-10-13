Убийство саудовского журналиста записали «умные» часы

СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его Apple Watch

«Умные» часы Apple Watch пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи записали момент его убийства, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

По информации издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевёл часы в режим записи.

Отмечается, что смартфон синхронизировался с Apple Watch, в результате чего аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и автоматически загружена на приложение Apple iCloud.

Ранее СМИ сообщили, что Турция уведомила США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть Хашукджи.