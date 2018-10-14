Голубь испачкал шедевр XVII века

Голубь испачкал пометом шедевр XVII века в Милане

По данным издания, голубь запачкал три четверти поверхности холста, а также часть рамы, которая украшена золотом. Отмечается, что картина уже вернулась в экспозицию дворца. Также известно, что восстановление картины стоило около €4 тыс.