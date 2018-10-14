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Голубь испачкал шедевр XVII века
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Голубь испачкал пометом шедевр XVII века в Милане 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Реставраторам Милана пришлось восстанавливать картину итальянского художника Филиппо Аббиати из-за голубя, который влетел в открытое окно дворца Палаццо Марино и испачкал произведение пометом. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.
По данным издания, голубь запачкал три четверти поверхности холста, а также часть рамы, которая украшена золотом. Отмечается, что картина уже вернулась в экспозицию дворца. Также известно, что восстановление картины стоило около €4 тыс.
Ранее "Газета.Ru" подробно рассказывала о том, как вандал серьезно повредил картину "Иван Грозный" в Третьяковской галерее.
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