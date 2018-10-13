Ещё
Момент убийства Хашукджи записался на его Apple Watch
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия и Япония провалили сближение
Россия и Япония провалили сближение

Момент убийства Хашукджи записался на его Apple Watch, сообщают СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его Apple Watch, сообщает турецкая проправительственная газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон "синхронизировался с часами Apple Watch, которые оставались у него на руке".
"В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud. Сообщается, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились, и после их изучения выяснилось, что произошло убийство", — пишет газета.
В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио— и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон сделал сенсационное признание по делу Скрипаля328
Москва приготовилась ответить Лондону143
Гузеева сообщила о страшном горе в семье8
Министр разозлила главного человека в России и пожалела179
Россия столкнулась с новым серьезнейшим испытанием786
Видео
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:46
Министр разозлила главного человека в России и пожалела
Общество Политика
01:00
Поклонская отреагировала на суровое обвинение Украины
Политика
02:25
Москва приготовилась ответить Лондону
Политика В мире
01:20
«Ким Чен Ын расстреливает людей из зениток?»
В мире Азия
03:31
Скандально уволенной чиновнице нашли замену
Политика
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
03:32
Лондон сделал сенсационное признание по делу Скрипаля
В мире
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение