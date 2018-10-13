Момент убийства Хашукджи записался на его Apple Watch, сообщают СМИ

Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его Apple Watch, сообщает турецкая проправительственная газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах

По данным издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон "синхронизировался с часами Apple Watch, которые оставались у него на руке".

"В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud. Сообщается, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились, и после их изучения выяснилось, что произошло убийство", — пишет газета.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио— и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.