Куртка Меланьи Трамп вызвала споры в обществе

Меланья Трамп объяснила, зачем надела куртку со спорной надписью

Дональда Трампа Супруга президента США Меланья объяснила, зачем она выбрала для поездки в Техас, где посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов, куртку со спорной надписью, которая вызвала крайне негативный общественный резонанс. Первая леди дала интервью телекомпании ABC , которое вышло в эфир в пятницу.

В июне этого года Меланья Трамп, отправляясь на встречу с детьми нелегалов, надела ветровку, на спине которой была надпись:

"Мне действительно все равно, а вам?"

Фоторепортеры засняли ее в этой куртке, когда она поднималась на борт самолета. Многие американские СМИ и представители общественности обрушились после этого на первую леди с критикой, посчитав некорректной указанную надпись в свете того факта, что она направлялась в центр, где содержатся дети, разлученные на границе с родителями.

Как сообщила Меланья Трамп, решение надеть такую куртку было ее сознательным выбором, однако слова, размещенные на ветровке, относились вовсе не к детям, как подумали многие. По словам Меланьи, они были адресованы "тем людям и либеральным СМИ, которые критикуют" ее.

"Я хотела показать им, что мне все равно, — отметила первая леди. — Вы можете критиковать все, что хотите, но я не перестану делать то, что считаю правильным".

"Да, это было своего рода послание", — призналась Меланья Трамп, отметив, что она была огорчена тем, как общественность и СМИ восприняли это.

"Я бы предпочла, чтобы люди сосредоточились на том, что я делаю, и на моих инициативах, а не на том, что я ношу", — указала она.

В интервью супруга Трампа также призналась, что ее жизнь в Белом доме осложняют многочисленные слухи и спекуляции, которые транслируют местные СМИ. По словам первой леди, даже когда ее представители выступают с официальными заявлениями, "люди все равно не верят этому". При этом она подчеркнула, что в целом довольна своей нынешней жизнью.

"Я наслаждаюсь этим, и это не продлится вечно", — сказала она, добавив, что вовсе не чувствуют себя в Белом доме словно в тюрьме.

Супруга Трампа также ответила тем, кто утверждает, что она оказывает самое сильное влияние на Трампа.

"Я даю ему свои честные советы и делюсь искренними взглядами, и после этого он делает то, что хочет", — отметила первая леди.

При этом, отвечая на вопрос о планах Трампа баллотироваться на второй срок, она сказала, что ее муж "делает невероятную работу" на посту президента США.