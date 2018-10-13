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«Мы не видим российского вмешательства»
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США постепенно меняют риторику: сейчас Россия уже не вмешивается в выборы 

Вести.Ru + ещё 3 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что в настоящее время Россия не предпринимает попыток повлиять на ход американских выборов, как якобы делала это в 2016 году во время президентской кампании.
На выборах 6 ноября в США будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.
"В настоящее время мы не видим такого же российского вмешательства, какое имело место в 2016 году", — сказал Болтон.
Он также выразил озабоченность действиями властей Китая, которые, по его словам, воздействуют не только на конкретные выборы, но и на политический курс, передает ТАСС.
До Болтона обвинения во вмешательстве "в американскую демократию" Китаю предъявил вице-президент США Майкл Пенс. По его словам, Китай предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке, выборы 2018 года, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года.
Еще раньше тот же самый тезис озвучил президент США Дональд Трамп, не предоставив никаких доказательств.
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