«Мы не видим российского вмешательства»

США постепенно меняют риторику: сейчас Россия уже не вмешивается в выборы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что в настоящее время Россия не предпринимает попыток повлиять на ход американских выборов, как якобы делала это в 2016 году во время президентской кампании. На выборах 6 ноября в США будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США , а также 39 губернаторов штатов и территорий. "В настоящее время мы не видим такого же российского вмешательства, какое имело место в 2016 году", — сказал Болтон. Он также выразил озабоченность действиями властей Китая, которые, по его словам, воздействуют не только на конкретные выборы, но и на политический курс, передает ТАСС До Болтона обвинения во вмешательстве "в американскую демократию" Китаю предъявил вице-президент США Майкл Пенс . По его словам, Китай предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке, выборы 2018 года, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года. Еще раньше тот же самый тезис озвучил президент США Дональд Трамп , не предоставив никаких доказательств.