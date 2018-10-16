РФ обвинили в затягивании «петли на шее» Польши

Польский экс-министр обвинил Россию и Германию в сговоре против Польши

Сотрудничество России и Германии при строительстве "Северного потока —2" затягивает "петлю на шее" Польши. Об этом в интервью телеканалу TVP1 заявил бывший министр обороны страны Антоний Мачеревич

По его мнению, в такой ситуации ключевым вопросом для Польши становится союз с США, потому что ни одна другая страна не сможет помочь в этом вопросе.

"Германия проводит политику союза с Россией и они сообща хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока — 2". Они хотят задушить как Польшу, так и Центральную Европу, и навсегда поставить в зависимость от собственной экономической и политической мощи", — заявил Мачеревич.

Экс-министр добавил, что Польша сможет остаться независимым государством, если только на территории страны разместятся американские военные базы, а также, если "Северный поток-2" не будет завершен. Оба эти вопроса, по его словам, являются ключевыми задачами внешней политики страны.

"Мы должны понимать, что по обоим этим вопросам только США оказывают поддержку Польше", — сказал он.

При этом Мачеревич подчеркнул значимость фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество", который поддерживает Польшу в этих двух вопросах внешней политики.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают несколько стран, в частности Украина, опасающаяся потерять прибыль от транзита российского газа в Европу, и США, которые вынашивают планы по экспорту в Евросоюз собственного СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.