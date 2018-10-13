Трамп превзошел Рейгана по числу побед

В Белом доме подсчитали успешные политические решения президента США Дональда Трампа , чтобы вдохновить избирателей проголосовать за него на следующих выборах в 2020 году. Об этом сообщает Washington Examiner.

Отмечается, что авторы списка разделили победы Трампа на 173 крупных и 116 небольших в 18 категориях — всего 289. Так, значительным успехом американского лидера названо создание четырех миллионов рабочих мест, менее важным — рост на 83 процента ареста членов международной банды MS-13, состоящей преимущественно из уроженцев Латинской Америки.

Другими крупными внешнеполитическими успехами Белый дом назвал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, победу над «Исламским государством» ( ИГ , запрещена в России), отказ от ядерной сделки с Ираном и переговоры с Ким Чен Ыном

В Белом доме отметили эффективность политики Трампа в противостоянии с Россией. По словам авторов, президент США успешно препятствовал попыткам Москвы вмешаться в выборы. В списке оказались также закрытие российского консульства в Сиэтле и высылка дипломатов, запрет госслужащим использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» , расширение санкций и помощь Украине в сфере обороны. Как отмечается в статье, достижения Трампа превосходят итоги президентства Рональда Рейгана , которого считают одним из самых успешных руководителей Соединенных Штатов.

К неудачам сторонники президента причислили попытку Трампа построить стену на границе с Мексикой и отказаться от реформы здравоохранения Барака Обамы ObamaCare.

«Обещания дал, обещания выполнил», — прокомментировал статью глава американского государства в Twitter.