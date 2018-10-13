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Трамп превзошел Рейгана по числу побед
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Трамп превзошел Рейгана по числу побед 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: EPA
В Белом доме подсчитали успешные политические решения президента США Дональда Трампа, чтобы вдохновить избирателей проголосовать за него на следующих выборах в 2020 году. Об этом сообщает Washington Examiner.
Отмечается, что авторы списка разделили победы Трампа на 173 крупных и 116 небольших в 18 категориях — всего 289. Так, значительным успехом американского лидера названо создание четырех миллионов рабочих мест, менее важным — рост на 83 процента ареста членов международной банды MS-13, состоящей преимущественно из уроженцев Латинской Америки.
Другими крупными внешнеполитическими успехами Белый дом назвал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, победу над «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), отказ от ядерной сделки с Ираном и переговоры с Ким Чен Ыном.
В Белом доме отметили эффективность политики Трампа в противостоянии с Россией. По словам авторов, президент США успешно препятствовал попыткам Москвы вмешаться в выборы. В списке оказались также закрытие российского консульства в Сиэтле и высылка дипломатов, запрет госслужащим использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского», расширение санкций и помощь Украине в сфере обороны. Как отмечается в статье, достижения Трампа превосходят итоги президентства Рональда Рейгана, которого считают одним из самых успешных руководителей Соединенных Штатов.
К неудачам сторонники президента причислили попытку Трампа построить стену на границе с Мексикой и отказаться от реформы здравоохранения Барака Обамы ObamaCare.
«Обещания дал, обещания выполнил», — прокомментировал статью глава американского государства в Twitter.
В конце июля после переговоров Трампа и президента России Владимира Путина Госдеп назвал успехи американского лидера. По словам Майка Помпео, Трамп сумел создать канал для общения и диалога с Москвой.
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