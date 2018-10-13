Ещё
Порошенко призвал на массовую благодарственную молитву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко анонсировал массовую благодарственную молитву 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал инициативу провести благодарственную молитву за предоставление автокефалии украинской церкви.
По его словам, с предложением «помолиться за Украину, её войско и единую церковь» к нему обратилась группа уважаемых общественных лидеров.
«Призываю всех неравнодушных: давайте всем миром приступим к благодарственной молитве за автокефалию для нашей Церкви. Предлагаю собраться на исторической Софийской площади 14 октября в 9:30», — написал Порошенко в Facebook.
Ранее Константинопольский патриархат подтвердил, что принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине.
RT на русском: последние новости
Le Figaro рассказала о том, как наркоманы превращают в ужас жизнь парижан Болтон назвал примерные сроки второго саммита США и КНДР Порошенко подписал закон о воинском приветствии «Слава Украине!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выставили России требование по ДНР351
«Прожить на 3500»: назван доход скандального министра196
Во время выступления Путина случилось ЧП451
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене180
Саратовские власти распишут рацион на 3,5 тысячи21
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
02:34
Дорогая позиция: как Донбасс рушит карьеру Пореченкова
Шоу-бизнес Статьи
04:26
Украинских рыбаков задержали в Азовском море
В мире Украина
03:00
«Заведите дело»: Лавров устал от «политического бешенства»
Политика Статьи
00:56
«Стараюсь держаться»: Хлебникова о суициде мужа
Шоу-бизнес Статьи
08:50
Части аварийного «Союза» изучит «Прогресс»
Наука и техника
00:17
Facebook разрешил выкладывать 3D-фото
Интернет Наука и техника
00:57
Мадонна опять в центре скандала
Шоу-бизнес
00:30
В Ростове-на-Дону собака спасла от гибели свою хозяйку
Происшествия
01:25
Во время выступления Путина случилось ЧП
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение