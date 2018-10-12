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Украинских рыбаков задержали в Азовском море
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Украинских рыбаков задержали в Азовском море за браконьерство 

Lenta.ru 3 часа назад
Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Азовском море за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил Украины (ООС) на своей странице в Facebook.
Двух граждан Украины на маломерном судне задержали в акватории Таганрогского залива недалеко от поселка Весело-Вознесенский. В залив рыбаки вышли из населенного пункта Холодное, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики. На борту пограничники обнаружили около четырех тысяч выловленной рыбы семейства частиковых, а также порядка ста ловушек, предназначенных для ловли. В отношении мужчин возбуждены административные дела за нарушение правил добычи рыбы, им грозит штраф, конфискация судна и орудий ловли.
Украинская сторона настаивает, что Россия провоцирует рыбаков выходить в подконтрольные ей воды с риском быть задержанными погранслужбой.
«Подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы власти, выдвигая незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации, заставляют людей рисковать и искать улов у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ», — заявили в штабе ООС.
10 октября сообщалось, что Киев готовит провокацию в Азовском море, чтобы дискредитировать российских пограничников. Украинская сторона планировала отправить из порта Мариуполя пограничный сторожевой катер с группой журналистов украинских СМИ, чтобы собрать материал для видеорепортажа «об агрессивных действиях пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов и блокаде морских портов Украины в Азовском море».
Киев считает, что Россия нарушает права Украины в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.
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