5000 рублей: где Порошенко взял проект моста через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко презентовал премьер-министру Болгарии Бойко Борисову проект моста между Украиной и Румынией , при этом в качестве иллюстрации на стенде было представлено изображение моста через Амур с купюры в 5000 рублей. В прошлом месяце на здании Национальной академии СБУ в Киеве появилось «патриотическое» граффити, на котором изображен один из членов белорусской команды по страйкболу РОСН в форме сотрудника спецназа ФСБ

Украинские дизайнеры, презентуя для президента страны Петра Порошенко проект моста через Дунай между Украиной и Румынией, в качестве иллюстрации представили фото моста через Амур с купюры в 5000 рублей. На презентации также присутствовал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Кому-то даже лень было рисовать «ориентировочный вид» и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом «перспективного украинского моста», — написал в своем ЖЖ севастопольский блогер Борис Рожин.

Показывая Хабаровский мост, Порошенко с гордостью объявил, что длина переправы составит более километра. На его постройку планируется выделить порядка €250 млн, а проезд по мосту, если он будет возведен, сделают платным, передает ФАН.

Журналисты заметили, что не только сам мост через Дунай подозрительно похож на переправу в Хабаровском крае , но и практически идентично, по версии украинских властей, как оказалось, выглядят и берега Амура и Дуная. Напомним, Хабаровский мост является частью Транссибирской магистрали, его длина превышает 2,5 км.

В прошлом месяце на здании Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве появилось «патриотическое» граффити, на котором изображен один из членов белорусской команды по страйкболу РОСН в форме сотрудника спецназа ФСБ.

На церемонии открытия данного изображения присутствовал глава СБУ Василий Грицак , который заявил, что очень рад тому, что прохожие теперь смогут каждый день видеть «символы несокрушимости духа защитников Украины». Открытие граффити было приурочено к 27-й годовщине независимости Украины.

«Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на этом мурале», — заявил силовик.

В СМИ также указали на то, что фигура «спецназовца СБУ» скопирована с фотографии на обложке страйкбольного журнала AirsoftMag, на которой изображен один из участников белорусской команды РОСН в форме сотрудника спецназа ФСБ.

Месяцем ранее в Хорватии торжественно открылось украинское консульство, о чем почетный консул Украины Ивица Пирич сообщил в своем фейсбуке.

При этом на табличке у входа в консульство ошиблись в склонении названия Украины. На одной из фотографий, опубликованных дипломатом, видно, что на табличке по-украински написано «почетное консульство УкраинА в Хорватии».

В июле нынешнего года украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав Владимира Путина «президентом Украины».

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.

Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, передает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.

Пользователи твиттера с юмором восприняли произошедшее. Кто-то поинтересовался, ознакомился ли с такими кадровыми перестановками министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

Ряд других пользователей соцсети саркастично переспрашивали у канала, куда же пропал Петр Порошенко: «Уже сбежал?».

«Как давно Путин стал президентом Украины?! Мы что-то пропустили?!»

Один из читателей твиттера украинского СМИ заявил, что россияне «своего Путина [украинцам] не отдадут» и пускай в Киеве «своего выращивают».

Телеканал «Эспрессо TV» не впервые попадает в неловкую ситуацию при обозначении должности президента РФ Владимира Путина. Так, в декабре 2017 года украинский YouTube-канал Espresso.TV уже называл Путина «главой Украины». Это произошло во время трансляции передачи «Ваша свобода», где говорилось о большой пресс-конференции российского лидера.

Также в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины проиллюстрировало свой твит о Львовском бронетанковом заводе фотографией с российским танками Т-90, чем вызвало волну насмешек в Сети.