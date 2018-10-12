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Скандал с министром и другие события дня
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Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене
Муж-депутат высказался о перекрывшей МКАД жене

Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по всем вкладам действующей линейки в рублях на 0,15–0,5 процентного пункта, максимальная ставка без учета акционных вкладов составляет 5,15%, сообщает кредитная организация.

Министра уволили после скандального заявления

Саратовского министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову уволили после ее заявлений о «сбалансированном» питании на прожиточный минимум.

Кремль высказался о конфликте церквей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность вмешательства Москвы в церковный вопрос на Украине.

Советник Трампа едет в Россию

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свои планы посетить Россию и ряд других стран. Об этом он написал в Twitter, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе

Житель Чечни Турпал Хасиев, бросивший банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе, приступил к работе, которую ему нашел Рамзан Кадыров, сообщает РИА «Новости».

Стало известно будущее Кокорина в «Зените»

Петербургский «Зенит» не планирует разрывать контракт с нападающим Александром Кокориным, заключенным под стражу до 8 декабря. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Для водителей ужесточили возврат прав

Российское правительство решило добавить еще одно условие для возврата прав водителям. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

С России потребуют компенсации из-за "Союза"

ОАЭ и США могут потребовать с России компенсацию из-за сорванных сроков контрактов по доставке космонавтов на МКС, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера

Петербургский мажор разбросал 50 тысяч рублей на одной из улиц города. Видео акции было опубликовано инстаграм-страницей Rich Russian Kids.

НАСА сделало радикальное предложение об МКС

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) после неудачного запуска корабля «Союз» допустили возможность отправки Международной космической станции (МКС) в автономный полет без экипажа.
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