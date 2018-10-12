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Австрийский политик получил два года за фото Гитлера
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Австрийский политик получил два года за фото Гитлера 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: EPA
В Инсбруке к тюремному заключению приговорили бывшего чиновника из правой Австрийской партии свободы, который с помощью мессенджера WhatsApp рассылал однопартийцам и друзьям фотографии Адольфа Гитлера. Политик получил два года тюрьмы, 16 месяцев из которых — условно. В Австрии с конца 1940-х годов действует закон о запрете пропаганды и возрождения идей национал-социализма, нацистских организаций и символики.
Как уточняет ТАСС, 50-летний австриец рассылал по своим контактам фотографии Гитлера с шутливым слоганом в группе под названием "Наша борьба". На одной из картинок был изображен главарь Третьего рейха с припиской "Разыскивается. Пропал с 1945 года. Адольф, отзовись. Ты нужен Германии. Твой немецкий народ".
История переписки была предана огласке одним из тирольских блоггеров. В результате экс-чиновником занялись правоохранительные органы.
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