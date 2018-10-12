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Ватикан не будет контактировать с неканонической УПЦ
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Ватикан не будет контактировать с неканонической УПЦ 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Ватикан не вмешивается в дела православия, но поддерживать контакт с неканонический церквями на Украине не собирается. "Уже ясно, что с той церковью, которую признает патриарх Константинопольский Варфоломей, Святой престол в контакт вступать не будет", — подчеркнули ТАСС в Ватикане.
Ранее стало известно, что Синод Константинопольской церкви приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.
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