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Меланья Трамп прокомментировала слухи об изменах супруга
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Меланья Трамп прокомментировала слухи об изменах супруга 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Меланья Трамп, супруга президента США Дональда Трампа в интервью ABC прокомментировала слухи о возможных изменах мужа.
«Я мать и первая леди. Есть огромное количество более важных проблем, о которых я должна думать и которые я должна решать», — сказала она.
По мнению первой леди, сообщения о якобы неверности Дональда Трампа являются лишь слухами, которые распространяют СМИ.
«У нас всё хорошо… Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты», — добавила она.
Ранее Трамп заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.
Также она рассказала, как относится к сообщениям своего супруга в Twitter.
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