Меланья Трамп прокомментировала слухи об изменах супруга

«Я мать и первая леди. Есть огромное количество более важных проблем, о которых я должна думать и которые я должна решать», — сказала она.

По мнению первой леди, сообщения о якобы неверности Дональда Трампа являются лишь слухами, которые распространяют СМИ.

«У нас всё хорошо… Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты», — добавила она.

Ранее Трамп заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.

Также она рассказала, как относится к сообщениям своего супруга в Twitter.