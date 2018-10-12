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Суд в Турции освободил пастора Брансона
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Суд в Турции освободил американского пастора Брансона 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Суд турецкого Измира приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.
Как отмечает Hurriyet, суд снял с пастора все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу.
Сам Брансон в своём последнем слове сказал, что не признаёт свою вину и любит Турцию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком коллеге Реджепе Таийпе Эрдогане в связи с ситуацией вокруг Брансона.
Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.
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