Суд в Турции освободил пастора Брансона

Суд в Турции освободил американского пастора Брансона

Суд турецкого Измира приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трём с лишним годам лишения свободы, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.

Как отмечает Hurriyet , суд снял с пастора все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу.

Сам Брансон в своём последнем слове сказал, что не признаёт свою вину и любит Турцию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в турецком коллеге Реджепе Таийпе Эрдогане в связи с ситуацией вокруг Брансона.

Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.