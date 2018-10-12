Порошенко подписал закон о гендерном равенстве в армии

Порошенко подписал закон о гендерном равенстве в украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обеспечивающий равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.

Ранее Порошенко заявил, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах вооруженных сил Украины, из них 25 тысяч — военнослужащие вооруженных сил.

"Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в вооруженных силах Украины и других военных формированиях", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, а также увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях.

Законом закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, имеют равный доступ к должностям и воинским званиям.