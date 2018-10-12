Ещё
Порошенко подписал закон о гендерном равенстве в армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко подписал закон о гендерном равенстве в украинской армии 

РИА Новости + ещё 2 43 минуты назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обеспечивающий равные права и возможности женщин и мужчин при прохождении военной службы, сообщила в пятницу пресс-служба украинского президента.
Ранее Порошенко заявил, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах вооруженных сил Украины, из них 25 тысяч — военнослужащие вооруженных сил.
"Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в вооруженных силах Украины и других военных формированиях", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, а также увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях.
Законом закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, имеют равный доступ к должностям и воинским званиям.
Последние новости
Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления466
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем6
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью126
Закарпатье может стать для Украины новым Донбассом139
За показанные на МКАД «прелести» составили протокол30
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления
Политика
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
00:56
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Шоу-бизнес
00:42
Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии
Армия
00:58
Контролируемый подрыв 17-этажного элеватора
Происшествия
00:34
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера
Общество
02:08
Хирург годами убивал и калечил пациентов
Происшествия Статьи
00:50
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение