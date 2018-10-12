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В Сирии может начаться новая операция
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Президент Турции допустил начало новой операции против курдов в Сирии 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Турция может в ближайшее время начать новую операцию в районах Сирии, удерживаемых курдскими военизированными формированиями, которые в Анкаре считают экстремистскими. Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит газета Hurriyet Daily News.
"Надеюсь, очень скоро мы разорим гнезда террора к востоку от Евфрата", — сказал глава государства, выступая на церемонии, посвященной военнослужащим турецкого спецназа.
В 2016 и в 2018 годах Турция уже проводила операции к западу от Евфрата против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которую, наряду с "Демократическим союзом" (ДС), считает ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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