В Европе решили наказывать за мнение о России

СМИ: в Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию

На сайте парламента Дании размещен законопроект, согласно которому, в случае его принятия, подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию, об этом пишет датская газета Berlingske.

Согласно законопроекту о мерах "по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой", жителям Дании будет грозить до 12 лет тюремного заключения, если их высказывания в период предвыборных кампаний будут отличаться от официальной позиции властей, говорится в статье.

При этом издание приводит примеры действий, за которые законопроект предусматривает наказание: вмешательство в общественные дебаты, а также попытки повлиять на процесс принятия решений.

"Под его действие потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету", — говорится в статье.

Таким образом, если датчанин решит, что антироссийские санкции вредны для Дании, и поделится своим мнением в СМИ, то ему будет грозить наказание, указывает газета. Аналогичным образом закончится попытка как-либо повлиять на мнение в пользу реализации проекта газопровода "Северный поток — 2".

Данный законопроект, по мнению автора статьи, можно расценить как попытку запугать датское общество, ведь речь идет о законных мнениях граждан, имеющих место в публичных дискуссиях, но которые при этом могут быть приняты за пропаганду.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп . Аналогичное расследование также ведет ФБР . Ряд европейских стран также обвинял Россию во "вмешательстве" в свои внутренние дела.