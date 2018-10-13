В Европе решили наказывать за мнение о России

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СМИ: в Дании предложили сажать в тюрьму за «пророссийскую» позицию 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
На сайте парламента Дании размещен законопроект, согласно которому, в случае его принятия, подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию, об этом пишет датская газета Berlingske.
Согласно законопроекту о мерах "по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой", жителям Дании будет грозить до 12 лет тюремного заключения, если их высказывания в период предвыборных кампаний будут отличаться от официальной позиции властей, говорится в статье.
При этом издание приводит примеры действий, за которые законопроект предусматривает наказание: вмешательство в общественные дебаты, а также попытки повлиять на процесс принятия решений.
"Под его действие потенциально подпадает ситуация, когда агент иностранной разведки говорит, что было бы славно заменить перегоревшую лампочку в туалете того или иного заведения, а датский директор берет и следует его совету", — говорится в статье.
Таким образом, если датчанин решит, что антироссийские санкции вредны для Дании, и поделится своим мнением в СМИ, то ему будет грозить наказание, указывает газета. Аналогичным образом закончится попытка как-либо повлиять на мнение в пользу реализации проекта газопровода "Северный поток — 2".
Данный законопроект, по мнению автора статьи, можно расценить как попытку запугать датское общество, ведь речь идет о законных мнениях граждан, имеющих место в публичных дискуссиях, но которые при этом могут быть приняты за пропаганду.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. Ряд европейских стран также обвинял Россию во "вмешательстве" в свои внутренние дела.
Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.
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