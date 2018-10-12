Королевская свадьба разозлила британцев

Часовня Святого Георгия, которую королевский правящий дом Великобритании считает своей домашней церковью, в этом году второй раз откроет свои двери для церемонии венчания. На этот раз 12 октября на территории Виндзорского замка будет проходить бракосочетание внучки королевы Елизаветы — 27-летней Евгении, девятой в очереди на престол.

Накануне церемонии британская пресса сообщала о намерении принцессы «переплюнуть» торжество, которое в этом году было устроено по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Несмотря на то, что сумма, которую придётся заплатить налогоплательщикам существенно меньше той, которая была потрачена на Гарри и Меган, британцы всё равно выразили протест против пышной свадьбы Евгении.

Принцесса Евгения, которая является младшей дочерью среднего сына королевы принца Эндрю и его экс-супруги герцогини Йоркской Сары Фергюсон, занимает девятое место в списке наследников британского престола. Формально это означает, что 27-летней представительнице монаршей семьи не понадобилось официального разрешения Елизаветы II , чтобы заключить брак. Однако неофициально, в частной беседе Евгения всё-таки попросила благословения на брак у Её Высочества. Избранник Евгении — Джек Бруксбэнк — известен тем, что работал управляющим престижного ночного клуба Mahiki. Они встретились ещё 7 лет назад, во время отдыха на швейцарском горнолыжном курорте Вербье. По словам Бруксбэнка, это была «любовь с первого взгляда». Само предложение было сделано в январе этого года в Никарагуа — у подножия одного из местных вулканов.

Известно, что дата свадьбы несколько раз переносилась — из-за свадебной церемонии принца Гарри (пятый в очереди на британский престол) и американской актрисы Меган Маркл. Торжество состоялось в мае этого года. Не исключено, что в планы Евгении, принцессы Йоркской, входило затмить своего двоюродного брата и устроить более пышное и оригинальное торжество. Об элементе подобного соперничества, которое может найти отражение в церемонии 12 октября, сообщал ещё месяц назад журнал Vanity Fair. Источник в окружении принцессы Евгении сказал: «То, что чувствуют Йорки, сводится к осознанию, что они заслуживают своей минуты славы и своей большой королевской свадьбы со всеми ее излишествами».

По словам знакомых с ситуацией источников, принцесса Евгения обратилась за помощью к известному лондонскому дизайнеру Эрдему Моралиоглу, чтобы он поработал хотя бы над одним из трёх нарядов, которые Евгении придётся носить в ходе церемонии. Сама принцесса Йоркская говорит: «Как только мы объявили о свадьбе, я уже знала дизайнера и то, как буду выглядеть». Внучка британской королевы также утверждала, что свадьба 12 октября должна отражать её приверженность к сохранению окружающей среды. Во время торжеств, очевидно, нельзя будет увидеть ни одного изделия из пластика.

Впрочем, переплюнуть свадьбу Меган Маркл и Гарри вряд ли получится по той сумме, которая была затрачена на безопасность. Несмотря на то, что официально бюджет церемонии бракосочетания пятого в списке престолонаследия человека не раскрывается, по примерным оценкам, налогоплательщикам придётся отдать из своей кармана свыше 30 млн фунтов. Примерные оценки торжеств 12 октября говорят о том, что расходы на прощание принцессы Йоркской с холостой жизнью будут более скромными — 2 млн фунтов. Впрочем, это объясняется более низким (по статусу) уровнем пары. Существенную финансовую нагрузку несёт, разумеется, сама королевская семья, оплачивая всё, кроме обеспечения безопасности. Однако это не помешало британским активистам выступить категорически против проведения свадьбы Евгении. Около 35 тыс. человек подписали петицию, в которой выразили протест против церемонии бракосочетания принцессы Йоркской.

Стремление Евгении быть на одном уровне с другими членами королевской семьи можно понять. Ей не могло не доставлять дискомфорт то, что долгое время её мать — герцогиня Йоркская Сара Фергюсон — была в немилости из-за целой череды громких скандалов. После развода с принцем Эндрю в 1996 году герцогиня испытывала серьезные трудности с финансами. В связи с этим, по данным британских таблоидов, Сара не упускала возможности использовать имя герцога Йоркского, чтобы заработать на нём несколько сотен тысяч фунтов. Так, Фергюсон многократно брала у предпринимателей деньги в обмен на обещание поддержки со стороны бывшего супруга. Как известно, он до 2011 года занимал пост специального представителя Соединённого Королевства по вопросам внешней торговли и инвестиций. Когда в 2014 году Елизавета II разрешила Фергюсон отпраздновать 55-летие прямо в Виндзорском замке, это было принято герцогиней Йоркской с восторгом.

Впрочем, вплоть до 2018 года мать принцессы Евгении была персоной нон-грата. Её не приглашали на большинство торжеств королевской семьи. Печальную традицию нарушил принц Гарри, позвав свою тётю на церемонию венчания с Меган. Возможно, принцессу Евгению ожидает более счастливая судьба в лоне королевской семьи.