Робот даст показания в британском парламенте

Independent: робот выступит как свидетель на слушаниях в Лондоне об искусственном интеллекте

Британский парламент впервые пригласил в качестве свидетеля не человека. На слушании по делу об искусственном интеллекте, робототехнике и четвёртой промышленной революции на следующей неделе должен выступить робот Пеппер. Неясно, будет ли он заранее запрограммирован для дачи ответов или станет полагаться на искусственный интеллект, но это слушание должно стать демонстрацией возможностей современной робототехники, пишет британская газета The Independent

Комитет Палаты общин по выбору образования пригасил робота Пеппера из университета Мидлсекса дать показания на слушании об искусственном интеллекте, робототехнике и четвёртой промышленной революции, которое состоится на следующей неделе, сообщает британская газета The Independent.

«Четвёртая промышленная революция — возможно, самая важная задача, стоящая перед нашей нацией на ближайшие 10, 20, 30 лет», — заявил председатель комитета Роберт Халфон.

По его мнению, если у страны будет множество роботов, нужны и роботы для дачи показаний в комитете.

Как сообщается в статье, неясно, будет ли робот Пеппер предварительно запрограммирован для ответа на вопросы или он будет полагаться на искусственный интеллект.

Несмотря на предсказания в стиле антиутопий и предостережения о том, что роботы и искусственный интеллект захватывают рабочие места, ранее правительство уже выразило заинтересованность в возможностях роботизированных технологий.

В начале года британский государственный служащий Джон Манцони, выступая с речью, отметил, что в XXI веке роботы стали решением для создания «блестящей гражданской службы». Он выразил уверенность, что многие правительственные службы начнут пользоваться преимуществами колоссальных возможностей робототехники или, точнее, автоматизацией процессов благодаря применению роботов.

Скорость и точность позволяют автоматизированным системам изменить процедуру регистрации граждан в тех или иных службах для предоставления услуг или подачи заявок на получение пособий.

Робот Пеппер, разработанный японским концерном SoftBank, использовался во множестве функций с тех пор, как был представлен общественности в 2014 году. Различные версии робота, оснащённые четырьмя микрофонами, двумя камерами высокого разрешения и сенсорным экраном на груди, использовались в качестве администратора, ведущего приём посетителей в офисах Великобритании, а также в качестве образовательного инструмента в школах.

«Если вы думаете, что мы станем живой версией «Матрицы», этого не будет. Но я думаю, что будет волнующе и интересно», — подчеркнул Халфон.

По его мнению, сейчас есть возможность увидеть потенциал робототехники. Он также пояснил, что речь не о том, чтобы кто-то принёс электронного робота-игрушку и сделал презентацию — речь о потенциале робототехники и искусственного интеллекта и их влиянии на навыки людей, пишет The Independent.