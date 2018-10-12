МИД Венгрии раскритиковал политику Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил политику Киева в отношении закарпатских венгров. Дипломат заявил, что она «достигла ужасающего дна» и напоминает ему действия «самых мрачных диктатур».
Глава внешнеполитического ведомства раскритиковал действия Киева в Закарпатье, которые, по его мнению, направленны на изменение национального состава региона. Сийярто также обвинил Раду в сговоре с экстремистами. Дипломат добавил, что проживающие на украинской территории Венгры могут в будущем рассчитывать на помощь Будапешта. Соответствующее заявление размещено на портале венгерского правительства.