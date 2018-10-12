Экс-адвокат Трампа ушел в партию Обамы и Клинтон

Бывший адвокат Трампа ушел в партию Обамы и Клинтон

По словам юриста, представляющего интересы бывшего адвоката Дональда Трампа , Коэн «поставил на первое место интересы своей семьи и страны и дистанцировался от нынешней республиканской администрации», передает ТАСС

Издание New York Daily News отмечает, что решение Коэна перейти в лагерь демократов «окончательно ставит крест» на его отношениях с Дональдом Трампом.