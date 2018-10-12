РПЦ предрекла начало «чего-то страшного» на Украине

Решения Константинопольского патриархата нанесут катастрофический вред, в первую очередь, для православных на Украине , в стране начнется что-то страшное, заявили в РПЦ

«Сейчас начнется что-то страшное», — цитирует РИА «Новости» слова председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Он добавил, что неканонические решения Константинопольского патриархата коснутся судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.

Легойда сообщал, что Синод РПЦ даст оценку решениям Константинополя на заседании в Минске 15 октября.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что Константинопольская патриархия перешла красную черту.

Напомним, в четверг Константинополь заявил о снятии анафемы с Филарета из «УПЦ КП» и Макария из Украинской автокефальной церкви, а также заявил о желании вернуть украинскую церковь под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Также было принято решение о предоставлении неканоническим церквям Украины статуса каноничных. Одновременно «аннексия» Киевской митрополии в 1686 году была объявлена незаконной и отменена.