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Снятии анафемы с раскольников признали неправомерным
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Решение Константинополя о снятии анафемы с раскольников признали неправомерным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион подчеркнул, что Константинопольский патриархат не имеет права и полномочий снимать анафему с глав украинских церквей, поскольку это противоречит канонам православия.
Митрополит Иларион указал, что снятие анафемы — это привилегия той церкви, которая ее наложила, а не патриарха Константинопольского, передает ТАСС.
Глава РПЦЗ напомнил, что святейший патриарх Константинопольский — такой же равный, как и все архиереи, все епископы православной церкви, и он не может действовать как в Римо-католической церкви, где Папа один решает подобные вопросы.
«Патриарх Константинопольский не может взять на себя папские привилегии, ибо все равны. И нужно все это решать и действовать, согласно канонам», — подчеркнул глава РПЦЗ.
Он выразил уверенность, что нынешняя противоречивая ситуация вокруг церкви Украины, вызвавшая раскол в церковном мире, стала возможной из-за того, что Константинополь попал под влияние политики.
«Патриарх Константинопольский стал очень зависим от (…) разных государств, которые хотят, чтобы [усугубилось] разделение между Украиной и Россией, хотят всячески ослабить власть российской власти, влияние страны», — заявил митрополит Иларион.
Накануне Синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. При этом Филарет вопреки решению Фанара решил не отказываться от сана «Киевского патриарха».
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