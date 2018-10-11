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Азиатов попросили припрятать свои богатства
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Азиатов попросили припрятать свои богатства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Азиатским семьям, проживающим в Великобритании, настоятельно рекомендовали не хранить свое золото дома во время религиозных праздников, в том числе уже проходящего Наваратри (с 9 по 18 октября) и грядущего Дивали (7 ноября). Об этом пишет Daily Mail.
Как уточняет Скотленд-Ярд, в стране действуют банды, целью которых становятся азиатские, еврейские и мальтийские семьи. У них крадут золото и ювелирные изделия, передающиеся из поколения в поколение. Отмечается, что зачастую эти семейные драгоценности достаются и выставляются именно во время религиозных праздников.
По статистике, в 2017 году в стране произошла 1891 кража, жертвами которых стали выходцы из Азии. У них украли более 6,3 тысячи драгоценностей на общую сумму в 9 миллионов фунтов (более 10,2 миллиона евро).
Согласно данным правоохранительных органов, золото ценится преступниками, поскольку его можно быстро, анонимно и выгодно сбыть. В то же время для владельцев подобные семейные украшения несут особую ценность, поэтому им и рекомендуют придерживаться простейших мер безопасности.
В качестве примера Скотленд-Ярд показал видео с семейной парой, к которым воры пробрались в феврале через кухонное окно. Пожилых азиатов угрозами вынудили отдать все ценности, в том числе и любимые обручальные кольца. Преступников так и не нашли.
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