Киев требует наказать всех посетителей Крымского моста 

Санкции Евросоюза и НАТО должны быть введены против всех, кто пользуется Крымским мостом. По словам замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева, ограничения должны касаться не только компаний, участвовавших в строительстве переправы.
Еличеев заявил, что после введения моста в эксплуатацию, Россия начала блокировать украинские коммерческие суда, следующие в Бердянск. Кроме того, отметил чиновник, возведение Крымского моста является угрозой Европе, а принятые Западом против РФ меры недостаточны, сообщает Ridus.
Ранее в августе News.ru сообщал, что правительство Украины одобрило проект введения санкций против 19 российских компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. В список попали предприятие «Стройгазмонтаж», его дочерняя компания «СГМ-Мост», главный проектировщик проекта «Институт Гипробудмист-Санкт-Петербург», субподрядчики «Мостотрест» и «Портгидробут», а также ряд других компаний.