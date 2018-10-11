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Провал «Роскосмоса», ультиматум Хабиба и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Санкции убьют всех: Европа заступилась за Россию

Гендиректор нефтегазовой компании ВР прокомментировал возможность введения США санкций против компаний "Лукойл", "Роснефть" и "Газпром".

Собственникам жилья предложили заплатить за соседей

В Центре стратегических разработок (ЦСР) предложили обязать собственников жилья в многоквартирных домах покрывать задолженности соседей.

США запретили все полеты F-35

Пентагон временно приостановил все полеты истребителей пятого поколения F-35. Запрет на полеты распространяется не только на США, но и на иностранных партнеров, говорится в заявлении управления совместных программ F-35 Lightning II.

Кокорин и Мамаев дали первое интервью за решеткой

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева поговорила с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в изоляторе временного содержания. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Старт "Союза" с новым экипажем закончился аварией

Во время пуска российской ракеты-носителя «Союз» произошла авария, сообщает ТАСС.

Истребители НАТО на Украине испытали С-300

Совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300.

Взбесивший Кадырова чеченец извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованных в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

Курский губернатор подал в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов подал заявление об отставке. В ближайшие месяцы временно исполнять обязанности главы региона будет один из его заместителей.

Нурмагомедов выдвинул ультиматум UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC, если организация не допустит его друга Зубайру Тухугова к бою с Артемом Лобовым.

Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

Певица Оксана Яковлева устроила съемки клипа на МКАД и столкнулась с критикой интернет-пользователей.
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