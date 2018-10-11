Речевку «Кто не скачет, тот москаль!» запретили в РБ

В Белоруссии запретили речевку «Кто не скачет, тот москаль!»

Кричалка «Кто не скачет, тот москаль!» была признана в Белоруссии экстремистской и является запрещенной к цитированию. Об этом на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня», учредителем которой является администрация президента республики, сообщил главный редактор журнала «Спецназ» Андрей Дементьевский.

По его словам, еще в 2015 году после оппозиционного митинга Республиканская экспертная комиссия Белоруссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма изучила текст «той самой русофобской речевки, что прозвучала совсем недавно на секторе В-12».

Очевидно, Дементьевский имеет в виду лозунг «Кто не скачет, тот москаль!», скандируемый болельщиками сборной Белоруссии на матче матча Лиги наций со сборной Сан-Марино . Через несколько дней Белорусская федерация футбола «с огорчением констатировала, что 8 сентября на стадионе "Динамо" на секторе В-12 активным ядром болельщиков скандировалась политическая речевка».

Весной 2015 года речевка была внесена в Республиканский список экстремистских материалов, добавляет журналист, хотя в списке, опубликованном «СБ. Беларусь сегодня» в апреле 2017 года, подобный лозунг не значится. При этом, указывает Деметьевский, после митинга 2015 года наказанными по антиэкстремистской статье административного кодекса республики стали не скандировавшие, а лишь распространившие в интернете кадры с митинга (с так называемого Дня воли 25 марта — когда отмечается годовщина провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году).

Однако после сентябрьского матча сборных Белоруссии и Сан-Марино, по словам журналиста, суд Центрального района Минска, взяв за основу своего решения прежнее заключение Республиканской экспертной комиссии, постановил расширить границы санкций антиэкстремистской статьи за оскорбительные кричалки «наподобие той, что с плясками прозвучала на матче Беларусь-Сан–Марино».

«Эксперты (историки, филологи, правоведы, политологи) пришли к выводу: "Текст речевки возможно расценивать как информацию, которая может способствовать разжиганию национальной вражды или розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности в том числе, поскольку в тексте слово "москаль" используется как неофициальный этноним представителей русской национальности и имеет выраженный отрицательно–коннотативный оттенок"», — утверждает Дементьевский.

Наказания в виде штрафов либо административных арестов последуют при любом цитировании этого текста и воспроизведении. После решения суда, вступившего на днях в силу, за любое цитирование или озвучивание кричалки налагаются штрафы или административные аресты.

«Кто не скачет, тот москаль!» — лозунг, ставший популярным во время Евромайдана, протестных акций 2014 года в Киеве, которые закончились сменой власти на Украине. Активно использовался националистами.