Жена Трампа пожаловалась на мировую травлю

"Первая леди" США Меланья Трамп считает себя самым завтравленным в мире человеком. Об этом она заявила в интервью американскому телеканалу ABC.
"Я могу сказать, что я самый затравленный человек мира", — приводит ее слова сайт телеканала.
Под давлением интервьюера она уточнила:
"Одна из них — если вы действительно видите, что люди говорят обо мне".
Напомним, Меланья Трамп на днях стала объектом нападок в СМИ и соцсетях за костюм "колонизатора", в котором она предстала во время визита в Кению.
"Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации. Исторический контекст имеет значение", — прокомментировал профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.