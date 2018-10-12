Жена Трампа пожаловалась на мировую травлю

Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире

"Я могу сказать, что я самый затравленный человек мира", — приводит ее слова сайт телеканала.

Под давлением интервьюера она уточнила:

"Одна из них — если вы действительно видите, что люди говорят обо мне".

Напомним, Меланья Трамп на днях стала объектом нападок в СМИ и соцсетях за костюм "колонизатора", в котором она предстала во время визита в Кению.