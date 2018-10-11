Guardian: в Венгрии бездомных объявили вне закона

Правительство Венгрии ввело в Конституцию поправку, запрещающую «спать под открытым небом в непосредственной близости от культурных объектов», которая, по сути, сделает статус бездомного незаконным на большей части территории Будапешта , пишет The Guardian . Венгерские активисты опасаются, что этот шаг — начало «кампании» против людей без определённого места жительства, которые отныне станут для правительства новыми «козлами отпущения» вместо мигрантов.

С проблемой бездомности боролись и борются многие страны, однако Венгрия может стать первым государством, которое запретило гражданам жить на улице на конституционном уровне: в стране со следующей недели вступает в силу поправка к Конституции, запрещающая «спать на улице в непосредственной близости от культурных объектов и других важных мест», сообщает The Guardian. Как поясняет обозреватель издания, подобная формулировка по сути означает, что во многих кварталах Будапешта бездомные отныне окажутся вне закона.

По данным британской газеты, поправка предусматривает для нарушителей, отказывающихся по требованию полицейских проследовать в приют, обязательные работы или лишение свободы; кроме того, у них могут конфисковать вещи.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ведёт «крестовый поход» против бездомных ещё с 2010 года, когда он занял этот пост, пишет автор статьи. Новая поправка к Конституции стала результатом «трюка», которым уже не раз пользовался кабинет министров, когда его законотворческим инициативам что-то мешало — когда министерство внутренних дел попыталось ввести меры, чтобы городской администрации Будапешта было проще прогонять бездомных с улиц, а венгерский конституционный суд постановил, что они противоречат основному закону страны, правительство просто внесло в него соответствующую поправку, отмечает журналист.

По данным The Guardian, венгерские активисты опасаются, что поправка станет первым шагом в полноценной «кампании» против бездомных. Как пояснил в беседе с корреспондентом газеты пастор Габор Иваньи, который организует приюты для бездомных в столице страны, тема «опасных мигрантов» уже исчерпала себя на местном уровне, поскольку большинство граждан понимает, что в стране нет никаких мигрантов вообще, и правительству Орбана теперь нужны новые «козлы отпущения».

Пресс-секретарь Орбана Золтан Ковач между тем назвал «абсурдными» заявления о «безжалостности» нового закона, отметив, что венгерское правительство тратит на заботу о бездомных в процентном выражении больше, чем власти многих западноевропейских стран.

«В правах человека нет положения о том, что можно жить на улице, потому что улица — для всех. Так что нужны хоть какие-то правила», — цитирует чиновника The Guardian.

Бездомные — «заметная часть городского пейзажа» Будапешта, и они часто ночуют в парках и подземных переходах, говорится в статье. Многие из них признаются, что предпочитают спать под открытым небом потому, что в приютах созданы невыносимые условия: там не хватает места и часто можно подхватить паразитов. Правительство выплачивает бездомным пособие в размере 22800 форинтов (около 5500 руб. — ИноТВ) в месяц, а тем из них, кто участвует в государственных программах по трудоустройству — ежемесячный оклад в 54000 форинтов (около 12800 руб. — ИноТВ), однако даже на такой заработок невозможно снять и комнату в Будапеште, пишет автор.