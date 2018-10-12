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Гости британской принцессы начали торговать ее подарками
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Гости британской принцессы начали торговать ее подарками 

Lenta.ru + ещё 37 2 часа назад
Фото: ebay.com
Британская принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк подарили подарки в честь своей свадьбы 1,2 тысячи своим гостям, которые уже начали продавать их. Об этом сообщает Daily Mail.
В бордовой хлопковой сумке с золотыми инициалами молодоженов лежали сувениры на сумму около 15 фунтов стерлингов, в частности, песочное печенье, шоколадная медаль и дождевик.
Через несколько часов после церемонии бракосочетания на сайте eBay появился королевский подарок с завышенной стоимостью: сумка со всем ее содержимым продавалась за 350 фунтов.
На момент публикации цена королевского подарка достигла 450 фунтов.
Свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжатся в течение двух дней — 12 и 13 октября.
Аналогичная ситуация наблюдалась в мае после свадьбы принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл. Через несколько часов после церемонии на eBay появилось сразу несколько объявлений, авторы которых предлагали сумку с инициалами новобрачных вместе со всем ее содержимым.
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