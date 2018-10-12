Гости британской принцессы начали торговать ее подарками

Британская принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк подарили подарки в честь своей свадьбы 1,2 тысячи своим гостям, которые уже начали продавать их. Об этом сообщает Daily Mail.

В бордовой хлопковой сумке с золотыми инициалами молодоженов лежали сувениры на сумму около 15 фунтов стерлингов, в частности, песочное печенье, шоколадная медаль и дождевик.

Через несколько часов после церемонии бракосочетания на сайте eBay появился королевский подарок с завышенной стоимостью: сумка со всем ее содержимым продавалась за 350 фунтов.

На момент публикации цена королевского подарка достигла 450 фунтов.

Свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Празднования продолжатся в течение двух дней — 12 и 13 октября.