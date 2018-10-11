«Слава Украине»: Порошенко добился своего

Порошенко подписал закон о замене приветствия в ВСУ на «Слава Украине»

Ранее, 4 октября Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий военным приветствием лозунг националистов "Слава Украине!", такое решение поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Такой подход (уважения военных — ред.) подсказывает и направление обновления военных уставов. Первый шаг мы уже сделали несколько недель назад, когда парламент поддержал предложения президента и принял закон и я его подписал", — сказал Порошенко на встрече с военными командирами, трансляцию вели украинские телеканалы.

Законопроект вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава". Также предусматривается закрепление в тексте устава вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии"* (УПА*). Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

"Украинская повстанческая армия"* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН). УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.