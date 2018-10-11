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Израиль по ошибке обстрелял сектор Газа
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Израиль по ошибке обстрелял сектор Газа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
Израиль по ошибке привел в действие свои системы ПВО и выпустил одну из противоракет в сторону сектора Газа на юге страны. Причиной ошибки послужило ложное срабатывание систем воздушной тревоги. Они призваны предупреждать население о возможных ракетных обстрелах со стороны палестинцев, сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Комплекс "Железный купол" выпустил одну противоракету из-за ошибочного опознания цели. Никаких пусков из сектора Газа по территории Израиля не было», — говорится в официальном пресс-релизе оборонного ведомства Израиля.
На протяжении нескольких лет палестинцы требуют от Израиля передачи части земель жителям сектора Газа. На спорных территориях постоянно появляются несанкционированные поселения и возникают стычки, зачастую заканчивающиеся кровопролитием.
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