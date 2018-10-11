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Украине предрекли религиозную войну
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Bloomberg: Украина близка к религиозной войне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конфликт России и Украины привел к "духовному расколу": Украинская православная церковь находится на грани отделения от РПЦ, пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, церковный раскол может понизить позиции Москвы и ее главенствующую роль в восточном христианстве. В материале отмечается, что в настоящее время существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к "кровопролитию". Тем не менее, чтобы предотвратить такой результат, должны взаимодействовать обе стороны конфликта.
Издание поясняет, что разделение УПЦ и РПЦ продолжается уже долгое время. Так, в 1992 году лидер русской церкви в Киеве Филарет стремился создать независимую, "автокефальную" церковь, которая бы не подчинялась Москве. Однако в то время Россия пользовалась поддержкой Константинопольского патриархата, считавшегося первым среди равных в православном мире, отмечается в материале.
Тем не менее, в случае раскола РПЦ и УПЦ риа, оно не затронет верующих, так как религиозное вероучение останется прежним, и церкви смогут поддерживать отношения, добавляет агентство. Последствия от раскола будут только в отношении Москвы, влияние которой ослабеет, поскольку на Украину приходится около трети из более чем 36 тыс. приходов Московского патриархата. Помимо этого, раскол станет личной "политической потерей" для патриарха Кирилла.
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