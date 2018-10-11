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Похищен самый молодой миллиардер Африки
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Похищен самый молодой миллиардер Африки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Shutterstock
В Танзании неизвестные похитили 43-летнего политика и бизнесмена Мохаммеда Дьюджи, самого молодого миллиардера Африки. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на полицию крупнейшего города страны Дар-эс-Салама.
Неизвестные набросились на Дьюджи утром 11 октября, когда он направлялся на ежедневную тренировку в фитнес-клуб отеля Colosseym, расположенного в престижном районе Oyster Bay в Дар-эс-Саламе. Похитители прибыли заранее и припарковались возле гостиницы в ожидании миллиардера. Свидетели сообщают, что двое белых мужчин затащили Дьюджи во внедорожник марки Toyota Surf и увезли в неизвестном направлении. Похитители открыли стрельбу в воздух, чтобы отпугнуть очевидцев.
Местная полиция перекрыла все аэропорты и выезды из города. По подозрению в причастности к похищению арестованы трое мужчин, мотивы нападавших остаются неизвестными. Близкие к расследованию источники сообщали, что Дьюджи освободили, однако представитель региональной власти Пол Маконда опроверг эту информацию.
Мохаммед Дьюджи возглавляет танзанийский конгломерат METL, объединяющий предприятия текстильной и пищевой промышленности. Компанию основал отец Дьюджи в 1970-х, сейчас она работает в шести странах Африки. По состоянию на февраль 2018 года журнал Forbes оценил состояние Дьюджи в 1,5 миллиарда долларов. Бизнесмен занимает 17-ю строчку в списке миллиардеров Африки и является самым молодым миллиардером континента.
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