Стал известен секретный план Обамы при победе Клинтон

New York Magazine рассказал о секретном плане Обамы при победе Клинтон на выборах-2016

Спичрайтер Обамы Бен Роудс заявил журналу, что у администрации в то время были серьезные причины для опасений, потому что при победе Хиллари Клинтон , Трамп не принял бы результаты выборов.

"Это была не гипотетическая ситуация. Тогда об этом говорил сам Трамп во время своей предвыборной кампании", — сказал Роудс.

Во время выборов 2016 года Трамп открыто высказывал предположение о том, что выборы сфальсифицированы.

В частности, план Обамы, к созданию которого были привлечены бывшие американские президенты, конгрессмены-республиканцы, высшие должностные лица и даже экс-госсекретарь США Кондолиза Райс , представлял собой попытку предотвратить политический кризис, подтвердив результаты выборов.

Предполагалось, что если Трамп попытается оспорить победу Клинтон, то они подтвердят результат, а также выводы, сделанные разведывательным сообществом США о том, что "российское вмешательство" сыграло в пользу Трампа, а не Клинтон, говорится в материале. Отмечается, что до проведения президентских выборов некоторые республиканцы знали о предполагаемом вмешательстве России из брифингов американской разведки.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.