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Стал известен секретный план Обамы при победе Клинтон
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New York Magazine рассказал о секретном плане Обамы при победе Клинтон на выборах-2016 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Бывший президент США Барак Обама в 2016 году подготовил план на случай, если бы кандидат в президенты Дональд Трамп проиграл и отказался принять результаты выборов, написал New York Magazine со ссылкой на двух бывших советников Обамы — бывшую помощницу по коммуникациям Дженнифер Псаки и его спичрайтера Бена Роудса.
Спичрайтер Обамы Бен Роудс заявил журналу, что у администрации в то время были серьезные причины для опасений, потому что при победе Хиллари Клинтон, Трамп не принял бы результаты выборов.
"Это была не гипотетическая ситуация. Тогда об этом говорил сам Трамп во время своей предвыборной кампании", — сказал Роудс.
Во время выборов 2016 года Трамп открыто высказывал предположение о том, что выборы сфальсифицированы.
В частности, план Обамы, к созданию которого были привлечены бывшие американские президенты, конгрессмены-республиканцы, высшие должностные лица и даже экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, представлял собой попытку предотвратить политический кризис, подтвердив результаты выборов.
Предполагалось, что если Трамп попытается оспорить победу Клинтон, то они подтвердят результат, а также выводы, сделанные разведывательным сообществом США о том, что "российское вмешательство" сыграло в пользу Трампа, а не Клинтон, говорится в материале. Отмечается, что до проведения президентских выборов некоторые республиканцы знали о предполагаемом вмешательстве России из брифингов американской разведки.
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.
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