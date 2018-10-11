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В Раде испугались снятия санкций с России
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В Раде посетовали на «угрозы» Волкера о снятии санкций с России 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Желание европейских стран прекратить санкционную политику в отношении РФ является серьезной проблемой для Украины.
В Верховной раде проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса. Причиной этому послужила угроза спецпредставителя США на Украине Курта Волкера снять санкции с России.
Об этом рассказал депутат Александр Вилкул. По его словам, «половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России», и это является серьезной проблемой. Вилкул заявил, что эти страны просто «не уверены в том, что является правдой, что является неправдой», поэтому несут экономические потери.
«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется конструкция, которая есть на сегодня», — цитирует «112 Украина» слова парламентария.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2019 года.
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