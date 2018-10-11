В Раде испугались снятия санкций с России

В Раде посетовали на «угрозы» Волкера о снятии санкций с России

Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker

Желание европейских стран прекратить санкционную политику в отношении РФ является серьезной проблемой для Украины Верховной раде проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса. Причиной этому послужила угроза спецпредставителя США на Украине Курта Волкера снять санкции с России. Об этом рассказал депутат Александр Вилкул . По его словам, «половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России», и это является серьезной проблемой. Вилкул заявил, что эти страны просто «не уверены в том, что является правдой, что является неправдой», поэтому несут экономические потери. «Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется конструкция, которая есть на сегодня», — цитирует «112 Украина» слова парламентария. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2019 года.