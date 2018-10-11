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Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния
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Путаница в лотерейных билетах лишила женщину состояния 

Lenta.ru 1 час назад
Филиппинка угадала все выигрышные номера в лотерею, но купила не тот билет. Об этом пишет портал Coconuts.
Жительница города Мандалуйонг, расположенного в столичном регионе страны, Марвик Рейнон (Marivic Reynon) угадала все шесть чисел из выигрышной комбинации. Однако она приобрела билет в лотерею 6/49, в то время как эта комбинация была для лотереи 6/58. Если бы она не перепутала билеты, то могла бы сорвать джекпот в 900 миллионов филиппинских песо (около 1,1 миллиарда рублей).
Как только женщина узнала об этом, она разрыдалась и позвонила племяннице по имени Мэй Крисоло (May Crisolo). Та написала о произошедшем в Facebook и приложила фотографию билета. За несколько дней пост стал вирусным и набрал тысячи комментариев.
Филиппинский благотворительный фонд лотерей проводит довольно много лотерей с похожими названиями: Ультралото 6/58, Грандлото 6/55, Суперлото 6/49, Мегалото 6/45 и Лото 6/42. Вероятно, это и послужило причиной путаницы.
Тем не менее, Рейнон удалось угадать три номера из шести в 6/49. Она выиграла 20 филиппинских песо (примерно 25 рублей).
Пользователи сети посочувствовали женщине. «Это больнее, чем расставание с любимым», — написала Юнис Кабусас Капули (Eunice Cabusas Capuli). «Это перебор. У меня сердце болит. Она была так близка», — добавила Нао Ми Салигумба (Nao Mi Saligumba).
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