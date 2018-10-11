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В США нашли способ «разрушить контроль» РФ над Европой
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В США нашли способ «разрушить контроль» России над Европой 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи представили законопроект, который поможет Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой. Об этом сообщает Sputnik International.
Согласно инициативе, США выделят миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов. «Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — отметил Мерфи.
По словам сенатора, законопроект поможет также создать рабочие места в США.
В конце сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что страна может попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока-2». По его словам, строительство газопровода — экономический проект, а не политический.
«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны.
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