В США нашли способ «разрушить контроль» РФ над Европой

В США нашли способ «разрушить контроль» России над Европой

Согласно инициативе, США выделят миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов. «Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — отметил Мерфи.

По словам сенатора, законопроект поможет также создать рабочие места в США.

В конце сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что страна может попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока-2». По его словам, строительство газопровода — экономический проект, а не политический.