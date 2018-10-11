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Малайзия отменит смертную казнь
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В Малайзии собрались отменить смертную казнь 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Законопроект об отмене смертной казни подготовило правительство Малайзии. Документ должны рассмотреть на ближайшем заседании парламента, заявил министр департамента по вопросам юриспруденции Лиеу Вуй Кеонг.
«Проект готов, Генпрокуратура в скором времени представит его в парламенте», — цитирует чиновника газета Straits Times.
До принятия законодательного решения об отмене смертной казни, на неё вводится мораторий, которым высшая мера наказания заменяется пожизненным заключением.
По малазийским законам смертная казнь применяется за умышленное убийство, похищение с целью убийства заложников, контрабанда оружия, сбыт наркотиков, и другие преступления. С 2007 по 2017 год в стране привели в исполнение 35 смертных приговоров. В тюрьмах Малайзии содержатся более 1200 осужденных к высшей мере наказания.
Как сообщал News.ru, в сентябре верховный народный суд Китая санкционировал смертный приговор в отношении убийцы девяти школьников.
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