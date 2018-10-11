В США изловили китайского шпиона

Агента министерства внутренней безопасности Китая арестовали в США , сообщает CNBC News.

Его подозревают в технологическом шпионаже и попытке украсть коммерческие тайны нескольких американских авиастроительных и аэрокосмических компаний, рассказали в американском министерстве юстиции

Целью Сюй Яньцзюня, заместителя главы отдела министерства внутренней безопасности провинции Цзянсу, в частности, была компания GE Aviation, дочерняя компания General Electric Co. Она считается лучшим производителем двигателей для истребителей и турбовинтовых двигателей, отмечает издание. Она также производит комплектующие для военной, гражданской и бизнес-авиации.

Как стало известно, Сюй устанавливал контакты с экспертами, вербовал их для поездок в Китай, чтобы там они делали презентации в университетах. Их пребывание в Китае было полностью оплачено.

Мужчина был задержан в Бельгии в апреле по запросу властей США, однако экстрадировали его лишь во вторник, 9 октября. Отмечается, что в Бельгию его заманили американские агенты. Каким именно образом они это сделали, не уточняется.

Арест китайского гражданина произошел после того, как Вашингтон пригрозил Пекину сделать его «главной страшилкой». Администрация США планировала обвинить Китай во «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США.