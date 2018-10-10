Русофоб, дочь и египтянка: Трамп решает

Русофоб, дочь и египтянка: кем Трамп заменит Никки Хейли

В США активно обсуждают кандидатуру на должность постпреда США при ООН, которую нынешний постпред Никки Хейли покинет до конца года. СМИ предполагают, что назначение может получить дочь Трампа Иванка, при этом, по словам самого американского президента, он рассматривает пять кандидатур, среди которых есть и его бывшие сотрудники.

Президент США Дональд Трамп, объявляя об отставке постпреда при ООН Никки Хейли, которая покинет свою должность в конце года, пообещал раскрыть личность ее преемника в течение двух-трех недель.

Американские СМИ уже сейчас активно обсуждают возможных кандидатов.

Эту дискуссию подогревает и сам Трамп, который выразил сожаление в связи с тем, что не может назначить на эту должность свою дочь Иванку.

По словам американского президента, из-за подобного назначения его могли бы обвинить в продвижении членов семьи на высокопоставленные должности.

Сама дочь Трампа также опровергла возможность своего назначения на высокий пост. Она отметила, что ее устраивает работа в Белом доме, где она занимает пост советника главы государства. Кроме того, в твиттере она отметила, что ее отец выдвинет «замечательного кандидата» на замену Хейли.

Еще одна кандидатура, которая обсуждается в СМИ, — сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Кандидатура независимого кандидата является не самой типичной для этой позиции, отмечает телеканал CBS.

Однако Трамп может рассматривать Либермана, так как тот склонен поддержать «произраильский подход» президента США в вопросах урегулирования и безопасности в международной политике.

Правда, на этом благоприятные для Трампа черты сенатора исчерпываются. В прошлом Либерман был членом Демократической партии, которую покинул в 2006 году из-за разногласий относительно войны в Ираке. А после стал поддерживать республиканцев, однако именно то крыло партии, с которым Трампу никогда не удавалось найти общий язык.

Либерман поддерживал выдвижение на пост президента США ныне покойного сенатора Джона Маккейна. При этом он разделял взгляды сенатора относительно России: вместе с Маккейном они вносили резолюцию о приостановлении членства России в G8 еще в 2005 году.

Но самой вероятной кандидатурой на пост постпреда при ООН является бывшая заместитель советника американского президента по нацбезопасности Дина Пауэлл. О возможности ее назначения со ссылкой на многочисленные источники сообщают такие издания, как Bloomberg, CBS News и другие.

Во вторник он сказал, что у него есть пять кандидатур на пост Никки Хейли, но назвал лишь одного из них.

«Дина [Пауэлл], конечно же. Есть и другие», — отметил Трамп.

Дина Пауэлл проработала в администрации президента менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией.

В политику она пришла из частного сектора и в него же вернулась после ухода из команды Трампа. Сейчас она входит в число руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group. При этом, в отличие от многих других уволенных членов администрации, расставание Трампа с Пауэлл прошло безболезненно. Как говорила Сара Сандерс, она изначально планировала проработать в Белом доме лишь год.

«Дина Пауэлл — потрясающий талант, сделавшая отличную карьеру в частном секторе. Она проявляла лидерские качества, занимаясь как проблемами экономического роста, так и борьбой за права и возможности женщин в различных аспектах развития бизнеса и предпринимательства», — ранее отзывался о ней Дональд Трамп.

Однако еще во времена Буша-младшего главным активом Пауэлл было названо ее египетское происхождение.

При Буше она была советником госсекретаря по Ближнему Востоку. Занимавшая эту должность на тот момент Кондолиза Райс называла ее «фантастическим работником».

Политиком Пауэлл никогда не была и — даже несмотря на свой большой опыт работы в Белом доме — так им и не стала. Она крайне редко появляется в СМИ, не отмечается публичными выступлениями, оставаясь в политической тени.

Заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов также называет Пауэлл «вполне реальным кандидатом». При этом эксперт отмечает, что главное ее преимущество заключается в том, что, в отличие от Никки Хейли, Пауэлл нельзя назвать политическим тяжеловесом.

Именно это, считает Суслов, и будет главным критерием при выборе нового постпреда: он не долен составлять политическую конкуренцию госсекретарю Майку Помпео и советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Хейли же эту конкуренцию составляла, она была слишком самостоятельным для администрации Трампа политиком. Более того, Хейли — звезда Республиканской партии, которой в последнее время стали пророчить возможность выдвижения на пост президента в 2020 году.

Как считает Суслов, именно это послужило главной причиной для ее ухода: оба политика предприняли меры, чтобы избежать раскола в Республиканской партии. Это косвенно подтверждается и словами самой Хейли, которая, объявляя о своей отставке, заявила, что не будет выдвигаться на пост президента и поддержит Трампа.

Отставка Никки Хейли — закономерное продолжение кадровой политики Трампа, в рамках которой были уволены госсекретарь Рекс Тиллерсон и советник по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Как отмечает Дмитрий Суслов, вероятнее всего новый постпред будет относиться к числу «политических маргиналов» и являться выходцем из военной сферы или из частного бизнеса.

Российский постпред Василий Небензя уже заявил, что готов работать с любым постпредом, которого назначит президент США и одобрит сенат. При этом он не скрывает своей разочарованности отставкой Хейли.