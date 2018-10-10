Лукашенко о вступлении Белоруссии в состав России: «Просто смешно»

Говорить о возможном вхождении Белоруссии в состав России в XXI веке — «просто смешно», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, суверенность республики незыблема, и Минск продолжит вести независимую политику, развивая союзнические отношения с Москвой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность вхождения республики в состав России.

«Незыблемо одно, и вы это знаете, мы — суверенная и независимая страна… В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — подчеркнул белорусский лидер.

С таким заявлением глава государства выступил в Минске на переговорах с российским послом в республике Михаилом Бабичем. Лукашенко напомнил, что Белоруссия обрела независимость не только благодаря устремлениям народа страны, но в том числе и по желанию России и действующего в то время руководства.

Белорусский лидер также добавил, что жители республики видят в РФ близкого союзника, который всегда придет на помощь при необходимости.

«Тем же мы будем отвечать и Российской Федерации», — подчеркнул политик.

Минск, по словам Лукашенко, продолжит вести политику независимого и суверенного государства и будет развивать союзнические отношения с Москвой.

Он отметил, что «уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов».

«Вы знаете, прямо скажу, мне поворачивать туда-сюда, наверное, не к месту. Мне — президенту, который уже один раз повернул от ярого национализма и других антироссийских вопросов, проведя референдум в Беларуси [в 1995 году], когда народ определялся. И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», — напомнил он.

Референдум 14 мая 1995 года стал первым в истории Белоруссии. Он был проведен по инициативе Лукашенко. По его итогам была принята государственная символика, которая отличалась от советской некоторыми второстепенными деталями, а русский язык приобрел статус государственного.

Встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 12 октября. Она состоится в Могилеве перед пленарным заседанием Форума регионов России и Белоруссии.

Речь о взаимоотношениях Москвы и Минска Лукашенко завел и в телеграмме российскому президенту, которую направил 7 октября по случаю дня рождения Путина. Белорусский лидер выразил уверенность, что диалог, который основан на принципах взаимного доверия и уважения, будет способствовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между странами.

Поздравляя российского лидера с 66-летием, Лукашенко подчеркнул, что Путин вносит огромный вклад в укрепление благополучия России. «Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности», — отметил белорусский лидер.

Впрочем, едва ли можно сказать, что Минск готов положиться на Москву в случае непредвиденных обстоятельств — об этом 5 октября заявил Лукашенко, объясняя свое поручение создать новые образцы вооружения для обороны республики. По его словам, это было вызвано необходимостью боевого совершенствования на фоне последних военных событий в мире.

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться», — уточнил он, добавив, что по этой причине страна должна иметь свое собственное вооружение и стремиться к его модернизации.

«Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни», — отметил президент Белоруссии.

Он считает необходимым создание именно отечественного вооружения в Белоруссии, поскольку полагаться в случае чрезвычайных обстоятельств нужно только на свои силы.

Говоря о территориальной целостности Белоруссии, стоит отметить, что Лукашенко уделяет этому вопросу особое внимание. Еще в конце июня в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области он заявил, что в случае провала в экономическом секторе Белоруссия может лишиться суверенности.

Он подчеркнул, что местные власти обязаны четко выполнять поставленные перед ними задачи. Если же они не будут этого делать, страну ожидает не лучшее будущее.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — провел аналогию Лукашенко.

Впрочем, само это «какое-то государство», в состав которого может войти Белоруссия, президент не назвал.

Обращаясь к местным руководителям, Лукашенко напомнил, что основной целью является эффективное производство продукции, которая пользуется спросом на рынке, а также возможность республики занимать уверенные позиции в условиях современной конкуренции.