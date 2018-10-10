«Автономия» для Крыма и другие события дня

Лукашенко оценил идею присоединения к Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения о возможном присоединении республики в России.
Россия дала гарантии ДНР
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам встречи в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил, что ДНР получила со стороны России гарантии в сфере безопасности и повышения уровня жизни граждан.
На Поклонскую завели дело
Прокуратура Украины намерена предъявить Наталье Поклонской обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны».
Петрова и Боширова заметили среди чешских шпилей
«Отравители» шпиона Сергея Скрипаля побывали в Чехии, сообщает iRozhlas со ссылкой на собеседника в местных спецслужбах.
"Удержать было невозможно": ЧП в Якутии
В ЧП с пассажирским самолетом в Якутске может быть виновен пилот, заявил «Национальной службе новостей» летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Раскрыто убийство известной тележурналистки
В Германии задержали 21-летнего гражданина Болгарии Северина Красимирова, подозреваемого в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой.
В Раде заявили о грандиозных планах на Крым
Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил о планах превратить Крым в национально-территориальную автономию.
Путин встретился с Нурмагомедовым
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым после форума «Россия — спортивная держава», проходившем в Ульяновске. Во встрече со спортсменом принимал и отец Хабиба — Адбулманап Нурмагомедов.
Кокорин и Мамаев получили статью
В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», передает ТАСС. Ранее речь шла о менее тяжкой статье 116 УК РФ — «побои».
“Нафтогаз” удержит с «Газпрома» миллионы долларов
НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 млн долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет долга по решению арбитража Стокгольма, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
Жизнь дачников кардинально изменится
В 2019 году избежать уплаты членских взносов дачникам уже не удастся. С 1 января следующего года вступает в силу федеральный закон №217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ. По словам Никиты Чаплина, первого зампреда Московской областной думы и председателя Союза дачников Подмосковья, он вносит несколько принципиальных новшеств.