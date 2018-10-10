Ещё
«Автономия» для Крыма и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Лукашенко оценил идею присоединения к Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предположения о возможном присоединении республики в России.

Россия дала гарантии ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам встречи в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым заявил, что ДНР получила со стороны России гарантии в сфере безопасности и повышения уровня жизни граждан.

На Поклонскую завели дело

Прокуратура Украины намерена предъявить Наталье Поклонской обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

Петрова и Боширова заметили среди чешских шпилей

«Отравители» шпиона Сергея Скрипаля побывали в Чехии, сообщает iRozhlas со ссылкой на собеседника в местных спецслужбах.

"Удержать было невозможно": ЧП в Якутии

В ЧП с пассажирским самолетом в Якутске может быть виновен пилот, заявил «Национальной службе новостей» летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Раскрыто убийство известной тележурналистки

В Германии задержали 21-летнего гражданина Болгарии Северина Красимирова, подозреваемого в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой.

В Раде заявили о грандиозных планах на Крым

Депутат Верховной рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев заявил о планах превратить Крым в национально-территориальную автономию.

Путин встретился с Нурмагомедовым

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым после форума «Россия — спортивная держава», проходившем в Ульяновске. Во встрече со спортсменом принимал и отец Хабиба — Адбулманап Нурмагомедов.

Кокорин и Мамаев получили статью

В отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», передает ТАСС. Ранее речь шла о менее тяжкой статье 116 УК РФ — «побои».

“Нафтогаз” удержит с «Газпрома» миллионы долларов

НАК «Нафтогаз Украины» удержал 9 млн долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет долга по решению арбитража Стокгольма, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Жизнь дачников кардинально изменится

В 2019 году избежать уплаты членских взносов дачникам уже не удастся. С 1 января следующего года вступает в силу федеральный закон №217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ. По словам Никиты Чаплина, первого зампреда Московской областной думы и председателя Союза дачников Подмосковья, он вносит несколько принципиальных новшеств.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье352
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии208
Шепелева попросили уйти с Первого канала26
На Поклонскую завели дело157
Россия напомнила НАТО про обещание Горбачеву76
Видео
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:50
Появились подробности убийства следователя под Москвой
Криминал Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
Захарова проводит брифинг в Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение