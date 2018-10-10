Россию пригрозили исключить из Совета Европы

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Генсек СЕ пригрозил России прекращением участия в уставных органах 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он.
Ягланд также допустил выход России из организации и заявил, что в таком случае её бюджет будет подвергнут изменениям.
«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — добавил генсек.
В июле в МИД России заявили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы.
Эксперт Сергей Марков в беседе с ФАН оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ.
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