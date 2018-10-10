Помпео выдвинул обвинение Ирану

Помпео обвинил Иран в поддержке терроризма по всей Европе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран оказывает поддержку терроризму по всей Европе, следует из распространенного заявления.

"Власти в Германии вчера объявили об экстрадиции Ассадоллы Асади, иранского чиновника, работающего под дипломатическим прикрытием, в Бельгию за его роль в предотвращенном иранском террористическом заговоре устроить взрыв на политическом митинге недалеко от Парижа, Франции, 30 июня", — сказал Помпео.

Помпео сообщил, что "масштаб этого заговора… напоминает нам, что Иран остается главным спонсором терроризма в мире". "Этот заговор также разоблачает продолжающуюся поддержку Ираном терроризма по всей Европе. Мы поддерживаем наших европейских союзников в выявлении и противодействии угрозе, которую представляет поддерживаемый Ираном терроризм по всему миру. США продолжат работать с нашими партнерами и союзниками по противостоянию угрозе, представляемой иранским режимом", — добавил госсекретарь.

Ранее главы МВД, МИД и министерства экономики Франции выступили с совместным заявлением, в котором говорится о решении заморозить активы двух иранцев — Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама, а также дирекции иранского министерства разведки в связи с делом о подготовке теракта во французском городе Вильпент.

МИД Ирана отверг обвинения и выразил решительный протест в связи с задержанием иранского дипломата, который в начале июля был арестован в Германии по подозрению в организации теракта.

С 2014 года дипломат был аккредитован в иранском посольстве в Вене. По имеющимся данным, он был сотрудником министерства информации и национальной безопасности Ирана. Дипломат был задержан 1 июля в немецком районе Ашаффенбург. Сообщалось, что его задержали в рамках расследуемого дела о подготовке теракта во Франции. Австрия потребовала лишить дипломата иммунитета, а Брюссель — его передачи в Бельгию.

Мужчину подозревают в том, что в марте 2018 года он поручил проживающей в Антверпене семейной паре совершить теракт при помощи взрывчатки на ежегодном "Большом собрании" иранской оппозиции за рубежом 30 июня в Вильпенте во Франции. С этой целью он передал паре взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. В день планируемого теракта бельгийские службы безопасности задержали пару по пути во Францию и изъяли у них взрывное устройство. Первого октября суд баварского города Бамберг одобрил экстрадицию дипломата в Бельгию.