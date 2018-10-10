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В Афганистане погибли почти три тысячи жителей
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В Афганистане в 2018 году погибли почти три тысячи мирных жителей 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жертвами военных действий в Афганистане за первые девять месяцев 2018 года стали 2798 мирных жителей, еще 5252 получили ранения за этот период, говорится в опубликованном в четверг ежегодном отчете миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
Сообщается, что по сравнению с прошлым годом количество пострадавших снизилось на 3%, в то время как число погибших увеличилось на 5%. Таким образом, общее число погибших и пострадавших превысило 8 тысяч человек.
"Военного решения конфликта в Афганистане не существует, поэтому ООН вновь призывает к немедленному и мирному разрешению ситуации в стране… Стороны должны сделать все возможное, чтобы защитить мирных граждан, включая принятие конкретных мер для достижения мира", — заявил специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Тадамичи Ямамото, слова которого приводятся в отчете.
В докладе называются три основные причины гибели мирных граждан: взрывы самодельных бомб и действия террористов-смертников (45% — 1050 человек), наземные вооруженные столкновения (39% — 605 человек), а также целенаправленные убийства мирных граждан (8% — 439 человек).
Кроме того, причинами высокой смертности также стали воздушные и поисковые операции проправительственных сил (8%), неразорвавшиеся снаряды (4%) и нападения, связанные с предстоящими выборами. Все чаще антиправительственные группировки совершают нападения на гражданское население, включая этнические и религиозные меньшинства, говорится в документе.
В докладе UNAMA подчеркнула, что "действия, направленные на целенаправленное убийство мирных граждан, является серьезным нарушением международного гуманитарного права, которое приравнивается к военному преступлению".
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