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Турция отчиталась о своих действиях в Идлибе
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Турция заявила о завершении отвода тяжелого вооружения в Идлибе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны Турции сообщило о завершении вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
«Процесс по выводу тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в рамках сочинского соглашения сегодня закончен», — передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.
Ранее в российском МИД сообщили, что из демилитаризованной зоны в Идлибе ушли более 1 тыс. боевиков, выведено около 100 единиц боевой техники.
Глава МИД Сергей Лавров говорил, что достигнутые президентами России и Турции договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе выполняются.
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