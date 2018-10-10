Турция отчиталась о своих действиях в Идлибе

Турция заявила о завершении отвода тяжелого вооружения в Идлибе

Минобороны Турции сообщило о завершении вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

«Процесс по выводу тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в рамках сочинского соглашения сегодня закончен», — передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.

Ранее в российском МИД сообщили, что из демилитаризованной зоны в Идлибе ушли более 1 тыс. боевиков, выведено около 100 единиц боевой техники.

Глава МИД Сергей Лавров говорил, что достигнутые президентами России и Турции договоренности по демилитаризованной зоне в Идлибе выполняются.