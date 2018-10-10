Женщину заставили показать грудь при досмотре

Сотрудники аэропорта заставили женщину показать грудь на досмотре

Сотрудники досмотра в лондонском аэропорту Лутон попросили одну из туристок показать грудь во время процедуры досмотра. Об этом сообщает News.com.au.

По словам 34-летней женщины-трансгендера Лилит Кэрролл, которая возвращалась домой в Дублин, сперва один из досмотрщиков ощупал ее лифчик, а затем спросил, что там находится. После того, как она ответила, что там ее грудь, сотрудник аэропорта попросил ее пройти в отдельную комнату.

Там женщину попросили показать, что находится в лифчике.

«Я не могла смотреть ему в глаза. Я подняла свою рубашку, чтобы показать бюстгальтер. Затем он попросил снять его, и я подчинилась, прикрывая свою грудь. Мне было страшно, что если я откажу, они задержат меня за неповиновение», — поделились Кэрролл.

Помимо этого, девушка-трансгендер заявила, что сотрудники досмотра продолжали обращаться к ней, как к мужчине, несмотря на то, что она несколько раз поправила их.

Кэрролл также рассказала, что она до сих пор не может прийти в себя из-за случившегося.

«Меня до сих пор трясет. Я не хочу никого видеть. Я не хочу есть. Теперь я опасаюсь летать через Лондон», — уточнила она.

Позже представитель аэропорта связался с Кэрролл и принес ей свои извинения.

«Нам очень жаль, что мисс Кэрролл столкнулась с таким ущемлением. Мы лично перед ней извинились, и сейчас расследуем случившееся», — сообщил агент аэропорта Лутон.

В августе пассажирка канадской авиакомпании WestJet пожаловалась на то, что сотрудники аэропорта унижали ее в присутствии других туристов из-за фотографии в паспорте. Сотрудница аэропорта, проверявшая документы женщины-трансгендера Ленор Херрем, смутилась из-за фотографии в удостоверении личности, так как она была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.